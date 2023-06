Chiara Gualzetti, uccisa a 15 anni: i genitori si sono sposati. «Era il suo sogno. Noi felici ma con la morte nel cuore»

di Redazione Web

I genitori di Chiara Gualzetti si sono sposati. «Era un grande desiderio di Chiara, siamo sicuri che oggi era lì vicino a noi», hanno detto Vincenzo e Giusy Gualzetti, i genitori della 15enne uccisa due anni fa da un coetaneo a Monteveglio, nel Bolognese. L'annuncio attraverso un breve post pubblicato su Facebook.

Il matrimonio

Nel post una foto li ritrae insieme al sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, che ha celebrato il matrimonio all'ospedale di Bazzano, dove la donna è ricoverata per alcune cure. «Ci siamo sposati con grande gioia, ma con la morte nel cuore.

L'omicidio di Chiara

L'omicidio avvenne il 27 giugno 2021 nel parco dell'Abbazia di Monteveglio a pochi passi dalla casa dove Chiara abitava con i genitori. La ragazzina fu accoltellata e finita a calci e pugni da quello che credeva un amico, il 16enne che l'aveva attirata in una trappola, per poi ucciderla. Il giovane killer, che dal giorno dell'omicidio è in carcere al di Pratello, confessò poi agli inquirenti di aver agito perché guidato da un demone. A marzo di quest'anno per il ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, è stata confermata in Appello la condanna a 16 anni e quattro mesi.

