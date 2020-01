IL VIDEO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ilha registrato anche momenti di paura in piazza San Marco. Ecco cosa è successo proprio durante lo spettacolo pirotecnico,tanto atteso da chi aveva deciso di passare il 31 dicembre in laguna.All'improvviso si è sentito un fragore in mezzo alle persone che stavano assistendo allo spettacolo in piazza: una raffica di botti che ha creato paura fra la folla. E' successo ieri sera, 31 dicembre, nel cuore di Venezia. Un uomo è stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico in laguna, per festeggiare il nuovo anno.A San Marco c'erano circa 29mila persone e i fuochi fatti partire dall'uomo, proprio in mezzo alla folla e proprio al centro della piazza, dove vige il divieto assoluto di portare materiale pirotecnico, hanno causato momenti di apprensione.L'uomo,, è stato subito individuato e bloccato dagli agenti della Questura. Nei suoi confronti verrà emesso il foglio di via dalla città.