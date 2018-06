Roma, Martina morta a 26 anni: investita sul Lungotevere da un pirata drogato e senza patente

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vero e proprio dramma per una famiglia che aveva deciso di percorrere inil, uno dei pellegrinaggi cristiani più famosi al mondo., due coniugi baschi, stavano infatti pedalando insieme al loro, quando sono statiguidata da un uomo che, dopo l'impatto, èsenza prestare soccorso.I due coniugi sono morti, mentre il figlio è ricoverato, in condizioni non preoccupanti, in ospedale a Leon. Lo riportano diversi media spagnoli, tra cui La Nueva Cronica 20minutos.es . L'incidente è avvenuto all'altezza del piccolo centro di Matallana de Valmadrigal e il pirata della strada è stato rintracciato e fermato qualche km dopo. Sottoposto ad un controllo, l'uomo aveva un tasso alcolemico di cinque volte superiore a quello consentito per legge: per questo motivo, è scattato l'arresto immediato.