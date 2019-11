Trovato un cadavere in spiaggia: i parenti di Valentina Trolese, sparita da un mese, riconoscono i vestiti

Lunedì 18 Novembre 2019, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I familiari di, lada Campolongo Maggiore (Venezia), hannosu un, privo di documenti e in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto ieri sulla spiaggia diLa donna erae i suoi familiari, che ne avevano denunciato la scomparsa anche a, hanno riconosciuto gli abiti indossati dalla. Si attende ora che la Procura di Rovigo disponga il, assolutamente necessario per il riconoscimento definitivo del cadavere.La prova del dna servirà anche per escludere il sospetto che il cadavere sia quello di, 43enne di origini marocchine residente a Stanghella (Padova) e scomparsa nel nulla la mattina del 21 ottobre scorso, dopo aver accompagnato la figlia all'asilo.