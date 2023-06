Btp Valore, il debutto dei record: ordini per 5,5 miliardi in un giorno

di Alessandra Severini

Sbanca nel primo giorno di emissione il Btp Valore, il titolo di Stato riservato dal Tesoro ai piccoli risparmiatori e agli investitori retail. Nel primo dei cinque giorni di collocamento il titolo di Stato quadriennale è stato oggetto di 185.146 contratti del controvalore medio di 29.339 euro, per un totale raccolto pari a 5,43 miliardi.

Superando anche le più rosee attese, il Titolo si colloca al secondo posto in assoluto, dietro solo alla sesta edizione del Btp Italia del 2014. Convinte dai rendimenti più elevati e dai tassi ancora a zero sui conti corrente (Lagarde ha invitato le banche ad farli salire ma finora senza esito), dunque le famiglie scelgono i titoli di Stato. Il bond, che a differenza di quelli collocati in asta viene sottoscritto alla pari, con tagli minimi di 1.000 euro, offre tassi minimi garantiti del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i restanti due, con un premio fedeltà dello 0,5% per chi non vende prima della scadenza. Il boom del titolo mostra che i risparmiatori italiani ritengono affidabile il debito pubblico. Uno studio di Intesa San Paolo calcola che da aprile 2022 a febbraio 2023 gli italiani hanno acquistato 72,5 miliardi di Btp.

Anche la premier Giorgia Meloni esprime soddisfazione e ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «In campagna elettorale si diceva che con la Meloni sarebbero arrivate le cavallette, la Borsa sarebbe crollata. E invece la Borsa sta andando molto bene, lo spread è più basso rispetto al precedente Governo, gli hedge fund hanno smesso di scommettere contro il debito pubblico italiano, il Btp valore è andato strabene».

I risparmiatori che volessero acquistare l’obbligazione avranno tempo fino a venerdì per farlo, salvo il caso in cui il Tesoro decidesse di chiudere anticipatamente il collocamento, comunque non prima di mercoledì. Il titolo può essere acquistato in banca, in posta ma anche attraverso le piattaforme di trading online.

