Inferno in tangenziale, chiuso il raccordo Bologna Casalecchio-bivio A14: code e caos. Le alternative

Ecco le informazioni per gli automobilisti di Autostrade per l'Italia dopo il tragico incidente di Borgo Panigale.



Sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un camion che si è incendiato all'altezza del km 3. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.



Bologna, esplode tir, incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale: morti e feriti

#bologna #BorgoPanigale #PoliziaStradale Queste le modifiche alla viabilità a causa del grave incidente che ha coinvolto tratto autostradale e tangenziale pic.twitter.com/eMzi8QHTL6 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 agosto 2018

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e per ripercussioni sulla A1 Milano-Napoli, si è formata una coda tra Sasso Marconi ed il bivio con il Raccordo Casalecchio in direzione di Bologna. Per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla Tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione della A14 Bologna-Taranto. All'interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata. Inoltre sulla Tangenziale di Bologna, è stato chiuso il tratto compreso tra l'uscita 5 Quartiere Lame e lo svincolo 2 Borgo Panigale in direzione dell'autostrada A1 Milano-Napoli.



In alternativa per chi è diretto verso Ancona o Padova da Firenze, deve uscire a Bologna Casalecchio seguire l'asse attrezzato per Bologna.con rientro all' entrata n.4 tangenziale. Mentre per le provenienze da Padova e Ancona ed è diretto a Firenze, uscire a Bologna Borgo Panigale, prima uscita per Bologna centro con rientro all'entrata 2 tangenziale. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso.