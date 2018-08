Bologna, incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale: maxi colonna di fumo, ci sono feriti

Un violento, seguito da diverse, udite in una vasta area della città è scoppiato poco prima delle 14 in zona, alla periferia diIl rogo, dalle prime informazioni, interessa un'area fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni.