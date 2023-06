Oggi i funerali di Berlusconi, l'omaggio dei grandi nel Duomo di Milano

di Alessandra Severini

Ci saranno più di duemila persone ad assistere ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi previsti nel Duomo di Milano oggi alle 15. La famiglia dell’ex premier sarà seduta alla destra della navata centrale mentre le autorità saranno a sinistra.

Saranno in molti a rendergli omaggio insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: colleghi di partito, alleati di governo ma anche avversari politici. Sarà presente la premier Meloni - che già ieri sera ha visitato la camera ardente insieme al presidente del Senato La Russa e al vicepremier Salvini - con il governo al gran completo. E poi ministri degli esecutivi del Cavaliere, decine di sindaci di Forza Italia. Ci sarà il presidente di Italia Viva Matteo Renzi, il leader di Azione Carlo Calenda, l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Per le opposizioni sarà presente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, mentre non ci sarà il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte né il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. La Commissione europea sarà rappresentata da Paolo Gentiloni ma ci saranno anche diversi ministri degli Esteri e ambasciatori, oltre al presidente del Ppe Manfred Weber.

Dall’estero arriveranno il premier ungherese Orban, il presidente iracheno Sharid e l’emiro del Qatar del Qatar Tamim bin Hamad. Attese, inoltre, delegazioni delle squadre di Milan e Monza e molte vecchie glorie del Milan del Cavaliere, a partire da Franco Baresi, amico storico dell’ex premier.

Il feretro di Silvio Berlusconi, scortato da sei carabinieri in alta uniforme, sosterà qualche minuto sul sagrato prima di entrare nella cattedrale. In ogni caso le tv – Mediaset in testa ma anche Rai 1, Rainews24, La7 e Sky Tg24 - seguiranno le esequie in diretta. Intanto anche ieri Villa San Martino ad Arcore è stata meta di pellegrinaggio. Molte le persone comuni, provenienti da tutta Italia, che hanno voluto rendere omaggio a Brerlusconi. I tifosi del Monza hanno lasciato lo striscione “Grazie in eterno presidente” e moltissime persone hanno voluto portare omaggi, fiori e biglietti. Tra i volti noti sono arrivati per un ultimo saluto privato l’attore Massimo Boldi, gli ex senatori Dell’Utri e Razzi.

