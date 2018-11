Furgone piomba sul Tir fermo in coda: 46enne muore sulla A23

UDINE - Incidente mortale poco prima delle 15.30 sulla A23 in direzione del nodo di Palmanova sull'A4, in località Bicinicco. A scontrarsi un furgone e un autoarticolato. Nel tamponamento il furgone è finito sotto il Tir. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. A supporto il personale di Autovie e i mezzi di soccorso.



La vittima è un autista 46enne di Camposampiero (Padova), L. M..



Nel momento dell'incidente c’erano 4 chilometri di coda - segnalati sui pannelli a messaggio variabile all’ingresso di Udine Sud e nell’intera rete – a causa dell’incidente avvenuto a San Giorgio di Nogaro, in cui sono stati coinvolti tre mezzi pesanti. L’incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 12, che ha coinvolto un autoarticolato e due autocisterne (un ferito lieve), all’altezza di San Giorgio di Nogaro poco dopo la rampa d’ingresso all’autostrada in direzione Venezia, sta creando enormi problemi alla circolazione dalla barriera di Trieste/Lisert a Latisana. Per consentire il travaso della formaldeide, sostanza chimica altamente tossica, contenuta in una delle cisterne, in un altro identico serbatoio, sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02