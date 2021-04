A 89 anni si presenta da solo in questura: «Mi aiutate a fare il vaccino?»

Antonio, 89 anni, è uno degli anziani che aspettava con ansia la dose del vaccino contro il Covid. Convocato dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta non sapeva come raggiungere il centro vaccinale e si è rivolto alle forze dell'ordine. Si è presentato al Commissariato di Secondigliano chiedendo una mano per andarsi a vaccinare. I poliziotti sono accorsi in suo aiuto e gli hanno offerto un passaggio. Le foto dell'anziano con gli agenti hanno fatto il giro del web.

Antonio si è presentato con la mascherina e il bastone chiedendo di essere accompagnato in uno dei più grandi centri vaccinali del capoluogo partenopeo. I poliziotti che erano di turno lo hanno accontentato, lo hanno fatto salire in macchina, hanno aspettato che gli venisse somministrata la dose di vaccino e lo hanno riportato a casa. Una volta in questura hanno pubblicato le immagini del signor Antonio.

La foto finita sulla pagina Facebook della questura di Napoli ha attirato numerosi like. Molti utenti hanno ringraziato le forze dell'ordine per essersi prese carico del signor Antonio e per averlo aiutato a ricevere il vaccino, un tesoro prezioso di questi tempi. «Bello leggere notizie come queste, ci ricordano che esiste ancora tanta umanità», si legge in un commento. E ancora: «Complimenti al nonnino che non si è scoraggiato ed é andato nel posto giusto a chiedere aiuto e complimenti agli agenti per il bel gesto».

Intanto, la campagna vaccinale in regione prosegue. In questi giorni tocca agli over 50, ma si cerca di completare anche la vaccinazione delle altre categorie fragili. Il signor Antonio ha ringraziato i poliziotti ed è tornato a casa soddisfatto.

