Meta di vacanze classica, isola tra le più belle del mondo, adesso la Sardegna sente la necessità di «ripartire e tornare alla vita normale con estrema prudenza e con quella maturità e accortezza che i Sardi hanno saputo dimostrare nel periodo più difficile dell'emergenza, consentendo alla nostra Regione di contenere la diffusione del virus entro valori tra i più bassi in Italia, lo 0,07% della popolazione. Questo è il momento in cui devono ripartire i nostri settori produttivi e anche la normale vita dei cittadini», assicura il Presidente della Regione, Christian Solinas.

L'uscita dall'emergenza non sarà così rapida, ma scommettiamo sulla nostra capacità di risollevarci

. Sulla ripresa delle attività del settore turistico, Solinas ha confermato quanto anticipato nei giorni scorsi: permarrà ancora per qualche settimana il blocco degli arrivi per consentire di realizzare nei posti e aeroporti sardi quelle

porte di

accesso

che ci garantiranno unIl sistema da noi predisposto, ha chiarito il presidente, e che chiederemo al Governo di ratificare, prevede che chi vuole arrivare in Sardegna presenti, insieme ai documenti di identità,emesso nei 7 giorni precedenti la partenza che attesti l'esito negativo di un tampone molecolare. Una volta sbarcati in Sardegna,e dovranno scaricare l'app che consentirà di tracciare spostamenti e contatti per rendere rapido un eventuale isolamento, evitando di chiudere strutture ricettive. Partiremo con i voli di aviazione generale, ha detto Solinas, e