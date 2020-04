«Vacanze gratis per chi ha sconfitto il Covid»: la promessa di un imprenditore calabrese

gratis in sei regioni italiane per chi ha sconfitto. #Hosconfittoilcovid19 è l'iniziativa di, imprenditore calabrese impegnato nelle valorizzazioni immobiliari e nella promozione territoriale di località italiane.LEGGI ANCHE Turisti tedeschi all'hotel: «Non potremo venire in Sardegna ma tenete l'acconto, è un regalo» Dal 1 giugno - fatto salvo diverse restrizioni e disposizioni governative - è scritto in una nota, chi ha «sconfitto il virus potrà prenotare le vacanze in Calabria, a Marina di Tortora, Praia a Mare e San Nicola Arcella; in Basilicata a Maratea; in Sardegna a Porto Cervo, Arzachena; in Toscana a Forte dei Marmi e, in Lombardia e nel Lazio, a Milano e Roma, per chi punta al turismo culturale».LEGGI ANCHE Coronavirus, al mare sul lettino a rotazione: «Bagni e sole quattro ore a testa». Spiagge libere affidate ai privati L'iniziativa è destinata a chi «è stato sottoposto a terapia intensiva ed è guarito» che «potrà detenere gratuitamente unità immobiliari o case vacanze, pagando solo eventuali costi di sanificazione». Per medici e infermieri che volessero distanziarsi dai propri familiari, l'imprenditore rende noto che sono a disposizione alcune unità immobiliari ad uso residenziale.