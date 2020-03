Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 19:40

Salgono a 9.820 i casi di coronavirus in Lombardia dall'inizio dell'epidemia secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Attualmente i malati sono 7.732, di cui 890 deceduti, il dato più elevato tra le Regioni italiane. Seconda per i contagi l'Emilia Romagna, dove i positivi sono 2.011, mentre le vittime salgono a 201. Il Veneto si attesta su 1.453 casi, con 100 guariti e 42 morti. La Regione dove il contagio continua ad aumentare meno delle altre è la Basilicata , con 10 casi di Covid-19: nessuna vittima al giorno d'oggi.I casi attualmente positivi sono 7.732 in Lombardia (650 in terapia intensiva, 1.198 i guariti), 2.011 in Emilia-Romagna (941 in terapia intensiva, 51 i guariti), 1.453 in Veneto (980 in terapia intensiva, 100 i guariti), 794 in Piemonte (135 in terapia intensiva, 0 i guariti), 698 nelle Marche (85 in terapia intensiva, 0 i guariti), 455 in Toscana (77 in terapia intensiva, 10 i guariti), 304 in Liguria (44 in terapia intensiva, 24 i guariti), 213 in Campania (19 in terapia intensiva, 5 i guariti), 242 nel Lazio (24 in terapia intensiva, 24 i guariti), 236 in Friuli Venezia Giulia (8 in terapia intensiva, 11 i guariti), 126 in Sicilia (7 in terapia intensiva, 2 i guariti), 157 nella provincia di Trento (6 in terapia intensiva, 4 i guariti), 123 nella provincia di Bolzano (5 in terapia intensiva, 0 i guariti), 121 in Puglia (2 in terapia intensiva, 3 i guariti), 83 in Abruzzo (14 in terapia intensiva, 4 i guariti), 73 in Umbria (10 in terapia intensiva, 2 i guariti), 17 in Molise (3 in terapia intensiva, 0 i guariti), 43 in Sardegna (0 in terapia intensiva, 0 i guariti), 27 in Valle d'Aosta (0 in terapia intensiva, 0 i guariti), 37 in Calabria (3 in terapia intensiva, 1 i guariti) e 10 in Basilicata (1 in terapia intensiva, 0 i guariti).