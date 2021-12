Oggi martedì 7 dicembre Barbanera consiglia: luna crescente, è tempo di decorazioni fai da te

Grazie alla Luna in fase crescente è tempo di raccogliere i “rami”, ovvero i sempreverdi e le bacche del giardino – o del bosco – per realizzare decorazioni che rallegreranno la casa durante le feste. Ma un bellissimo effetto lo regaleranno anche le bulbose, soprattutto i giacinti, pronti a donare colorate e profumate fioriture. Esistono infatti speciali vasi in vetro con un rigonfiamento in alto per trattenere il bulbo che deve sfiorare l’acqua. In 3/4 settimane si avranno boccioli pronti a fiorire sulla tavola di Natale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 06:47

