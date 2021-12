Oggi venerdì 17 dicembre Barbanera consiglia: ecco il trucco per avere una pelle tonica

Anche in vista delle festività natalizie, prendersi cura del proprio aspetto, soprattutto ora che la nostra pelle è più sottoposta allo stress da freddo, ci aiuterà a sentirci meglio. Per tonificare i tessuti di viso e collo – e in questo ci aiuterà pure la Luna crescente - preparare un olio per massaggi emulsionando 2 g di olio essenziale di rosmarino con 50 g di olio essenziale di mandorle dolci. L'olio si usa una volta alla settimana, di sera, sulla pelle pulita con del vapore, meglio se al rosmarino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA