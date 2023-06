Temptation Island e i prezzi delle case a Milano, la stoccata dei fan: «Ma chi si crede di essere»

La prima puntata di Temptation Island ha già riservato colpi di scena al pubblico di Canale 5. Nel centro dell'attenzione si trovano Manu e Isabella. Il ragazzo ha spiegato di non sentirsi accettato dalla fidanzata a causa delle loro diverse situazioni economiche.

Manu ha spiegato di credere addirittura che Isabella si vergogni di lui e che percepisce che la ragazza continua a sminuirlo nella vita quotidiana a causa del suo modesto lavoro.

«Ma chi si crede di essere»

Si è parlato anche dei costi delle case a Milano, che è risaputo siano molto alti. «Ma Isabella chi si crede di essere? Ora, perché un ragazzo non ha avuto la sua stessa fortuna, allora è da discriminare per via dei suoi “costumi” non così altolocati come i suoi? Ma ci fa o ci sente?», ha commentato uno spettatore.

