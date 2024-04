Simone Anicchiarico racconta Walter Chiari: «Papà mi insegnò il coraggio. Il matrimonio con mamma? Durò il tempo di un cappuccino»

di Redazione web

Walter Chiari avrebbe compiuto 100 anni proprio quest'anno e il figlio Simone Annichiarico lo ha voluto raccontare nel suo nuovo libro intitolato "100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare". Il conduttore è stato il primo ospite del salotto di Domenica In e a Mara Venier ha spiegato: «Mio papà mi ha chiamato tre ore prima di morire, con una voce che sembrava quella degli anni '50 cioè attivissima, stava benissimo. Mi disse che il dottore, la mattina stessa proprio prima che morisse, gli disse che avremmo potuto giocare a calcetto per altri 10 anni. Dopo tre ore morì. Io dico sempre che ha fatto un "finale alla Walter Chiari"».

L'intervista di Simone Anicchiarico

«Papà era amatissimo dalle persone, dal suo pubblico, tutti gli volevano molto bene. Quando andavamo in giro o in vacanza era impossibile muoversi perché lo fermavano ogni due passi... arrivavamo a destinazione l'anno dopo», ha scherzato Simone Anicchiarico. Il conduttore ha aggiunto: «Di ricordi che riesco a riposizionare nella mia memoria non ne ho uno preciso che riguardi il teatro o la tv perché sono praticamente nato dietro alle quinte o dietro alle telecamere negli studi televisivi.

Il ricordo di Simone Anicchiarico

Simone Annichiarico, poi, ha raccontato: «Io e papà abbiamo viaggiato molto e vissuto tante avventure. Io non l'ho visto piangere tante volte nella mia vita, lui era tutto d'un pezzo». Il conduttore ha anche parlato del rapporto tra papà Walter Chiari e mamma Alida Chelli: «I miei genitori si sono separati pacificamente perché entrambi sapevano già, secondo me, che non sarebbero durati. Avevano due caratteri molto diversi ed entrambi erano forti, quindi non avrebbero potuto resistere più di tanto... il matrimonio è durato il tempo di un cappuccino. Il loro, però, è stato un grande amore, si sono divertiti insieme perché prima di sposarsi sono stati assieme 6-7 anni».

21 Aprile 2024

