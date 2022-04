Sasha Obama mano nella mano con un ragazzo: chi è il nuovo fidanzato della figlia di Barack Obama

Sembra ieri che la piccola Sasha Obama faceva il suo primo ingresso alla Casa Bianca nel 2009 eppure da allora sono trascorsi 13 anni e la bambina di un tempo oggi è una giovane e grintosa studentessa universitaria con tanto di fidanzato al seguito.

Sasha Obama, chi è il nuovo fidanzato della figlia di Obama

La ragazza, che a giugno compirà 21 anni, è stata intercettata dagli obbiettivi del Daily Mail che l'hanno sorpresa mano nella mano con Clifton Powell Jr, il figlio 24enne dell'attore Clifton Powell.

Secondo quanto riportato dal tabloid, Sasha e Clifton Powell Jr., un ex giocatore di basket del college che ora lavora come direttore commerciale, hanno iniziato a frequentarsi dopo che la figlia di Barack e Michelle Obama si è trasferita dall'Università del Michigan a Los Angeles per studiare alla University of Southern California.

Figlio dell'attore di Hollywood e di un'imprenditrice che gestisce un'attività di interior design e catering, il ragazzo è cresciuto nella lussuosa comunità californiana di Ladera Heights e ha frequentato la Village Christian High School nella San Fernando Valley, una prestiosa scuola privata dove le tasse scolastiche ammontano a circa 28mila dollari all'anno. Dopo essersi diplomato al liceo, Powell Jr. è stato premiato per il suo impegno sportivo e ha ricevuto una borsa di studio di quattro anni per l'Università della California, Santa Barbara. Il ragazzo tuttavia ha lasciato l'ateneo meno di un anno dopo per concentrarsi sulla sua passione per il cinema. Ora lavora come "scrittore-regista", secondo la biografia del suo sito web, e ha creato contenuti per grandi aziende tra cui Nike e Peloton.

Le notizie sulla nuova storia d'amore di Sasha arrivano pochi giorni dopo che sua madre, Michelle Obama, ha confermato che la studentessa universitaria ha un fidanzato. «Amavano i Jonas Brothers. Ora portano a casa uomini adulti» ha confessato nostalgica l'ex first lady al 'The Ellen DeGeneres Show' a proposito delle sue figlie, Sasha e Malia Obama. «Prima erano solo compagnie di amici. Ora hanno fidanzati e vite reali». A quanto sappiamo anche la figlia primogenita Malia è fidanzata, il ragazzo è Rory Farquharson, i due si sono incontrati per la prima volta ad Harvard nel 2017 e da allora non si sono più lasciati.

