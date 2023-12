Roberta Morise, i rumors sulla gravidanza: il padre è uno chef famoso

di Marta Goggi

Roberta Morise sarebbe in attesa del suo primo figlio, il padre è il famoso Chef Enrico Bartolini che nelle settimane scorse aveva annunciato in un'intervista la storia con la showgirl. «Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia» aveva detto al Corriere della Sera.

La notizia

Non è tutto, oltre alla possibile gravidanza anche il matrimonio, atteso per la prossima estate. La notizia della dolce attesa arriva da Dagospia che ha lanciato questa indiscrezione per ora non confermata nè smentita sui social dalla coppia. La pancia non sembra ancora visibile sulla Morise, che stia aspettando che passino i primi mesi prima di fare il lieto annuncio? Sicuramente i due tengono allora loro privacy tanto da non essersi ancora esposti sui social come coppia.

