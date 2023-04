Renzo Rosso, il matrimonio segreto: la rivelazione in un post social. Ecco chi c'era

di Redazione web

Sposi in gran segreto: invitati oltre ovviamente a marito e moglie e la bimba della coppia. Renzo Rosso, il fondatore di Diesel e Arianna Alessi si sono sposati il 22 marzo dello scorso anno, ma solo un anno dopo, il neo-marito per fare gli auguri di compleanno alla consorte ha scritto un post su Instagram, in cui sono vestiti da sposi ed il posto, «felice primo anniversario». A parlare delle nozze segrete è stato Il Gazzettino, a Breganze, nel quartier generale del gruppo.

La rivelazione

«Agli stilisti avevamo detto che ci servivano due abiti per mascherarci da moglie e marito a Carnevale. Quando è arrivato il grande giorno, eravamo solo noi due e la nostra piccola Sydne, il modo migliore per godercelo fino in fondo senza il classico sbattimento dei ricevimenti. Poi per un anno non abbiamo detto niente a nessuno» racconta Rosso, ricordando il lieto giorno, dove era presenta anche la figlia Sydne.

Amore e solidarietà

«Stiamo insieme da 14 anni e ci troviamo bene perché abbiamo un buon feeling, siamo collegati in wi-fi», dice il fondatore del brand internazionale, parlando della moglie, manager, con cui condivide anche il grande impegno filantropico, con la onlus Only the Brave, in questi mesi molto attiva per portare aiuti in Ucraina. «Ogni settimana partivano da qua carichi di coperte e medicinali, poi tornavano indietro con le donne e con i bambini: mi svegliavo alle 3 di notte e Arianna era al telefono con gli autisti», ricorda il patron di Diesel. «Da buoni veneti, prima facciamo e poi diciamo. Ma abbiamo capito che solo comunicando si dà valore alla solidarietà» ha aggiunto Alessi.

