Natasha Bassett è la nuova compagna di Elon Musk, la giovane attrice protagonista di molti successi

Natasha Bassett è la nuova compagna di Elon Musk. Il patron di Tesla è stato immortalato dai paparazzi del Daily Mail a St. Tropez insieme all'attrice che è stata recentemente tra le protagoniste del Festival di Cannes come protagonista del film Elvis Forever. I due si sarebbero concessi una fuga d'amore in Francia.

Nelle immagini si vede il 50enne in compagnia della 27enne alle prese con un romantico pranzo al lussuoso Hotel Cheval Blanc. Pare che i due si frequentino dallo scorso febbraio e che si siano conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. Ma chi è Nastaha Bassett? La donna è un'attrice di origine australiana che poco più che maggiorenne si è trasferita negli Stati Uniti e ha iniziato a darsi da fare ad Hollywood.

Nata nel 1992 ha già una considerevole carriera dopo essere apparsa in molteplici film - Camp, Hail, Caesar!, Britney Ever After - e di recente è entrata nel cast di Elvis, il biopic su Presley, che arriverà sul grande schermo a fine giugno. Poco e nulla si sa della sua vita sentimentale, se non la recente relazione con Musk, sposato invece già due volte e padre di 8 figli.

