Naomi Campbell in lacrime a Che Tempo Che Fa: «Sono stata vittima di razzismo. La mia fortuna? Non ho accettato i no»

Nella puntata di domenica 25 febbraio a Che Tempo Che Fa Fabio Fazio ha ospitato Naomi Campbell, 53 anni, una delle icone della moda internazionale degli ultimi trent'anni. La supermodella e attivista umanitaria, protagonista in questo 2024 di una mostra a lei dedicata, e intitolata semplicemente "Naomi", in programma al Victoria & Albert Museum di Londra dal prossimo giugno, si è messa a nudo. Non sono mancati i momenti emozionanti. La Venere ha mostrato tutte le sue fragilità raccontandosi.

Cosa ha detto Naomi Campbell

«L'ultima volta che sono stata qui mi sono commossa, in positivo. Sono emozionata, vedo te, questo abbraccio fantastico, tuo e dell'Italia...», ha esordito salutando Fazio. «L'Italia mi ha sempre abbracciata, ha un posto speciale nel mio cuore». Di nero vestita, con al collo una cravatta, Campbell, per cui il tempo sembra non passare mai, ha parlato di tante tematiche: dalla sua carriera all'amore per la famiglia. La supermodella ha raccontanto i suoi esordi: «Non accetto i no» e questa è stata la sua fortuna: vittima di razzismo per il colore della sua pelle ha confessato che il patron di Yves Saint Laurent è stato l'artefice del suo successo.

"L'Italia mi ha sempre abbracciata, ha un posto speciale nel mio cuore."@NaomiCampbell a #CTCF pic.twitter.com/FNwHo77hd1 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 25, 2024

«Per me è importante essere sempre collegata a ciò che sento, la mia fede, il mio viaggio nella vita, conoscere le fortune della mia vita.

«Nella mia vita ho incontrato persone a cui devo tutto perché non sarei qui senza di loro. Ed è fantastico lavorare ancora con queste persone. Nel mio settore non è del tutto normale. Io non avevo pianificato la mia vita, non c'era una strategia nella mia carriera. Ma nel mio caso mi piace molto ciò che faccio».

Poi il riferimento al rapporto che la legava con Nelson Mandela: «Lui mi chiamava» e lei correva, ha spiegato la supermodella, che poi ha dichiarato: «L'Africa merita di avere le stesse opportunità del resto del mondo».

Poi le parole per Gianni Versace: «Mi chiedeva in che mode mi sentissi» e dopo aver ascoltato la risposta ha ammesso: cambiava tutto in base ai suoi gusti.

La Venere Nera per Dolce e Gabbana

Sabato 24 febbraio Campbell, in reggiseno di pizzo e coppola con veletta, ha fatto calare il silenzio durante lo show di Dolce e Gabbana. Poi gli applausi. Un'icona di stile ed eleganza: l'unica vera supermodel è lei.

