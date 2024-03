Naike Rivelli, il video in russo durante le elezioni: «Non si può incolpare un popolo per le scelte di un governo»

di Cristina Siciliano

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, ha pubblicato un video Instagram dove esprime sostegno alla Russia (da circa due anni in guerra con l'Ucraina) che ha confermato con l'80% dei voti Vladimir Putin come presidente. Già lo scorso novembre l'attrice e sua figlia sono state in Russia e hanno ricevuto molte critiche. Anche l'ultimo video pubblicato su Instagram da Naike non è stato apprezzato dai suoi follower.

Il video

«Non condanniamo i popoli per le scelte dei governi e sopratutto non alimentiamo un odio inutile che non risolve problemi».

Numerosi sono stati i commenti a corredo del post che Naike Rivelli ha pubblicato sul suo profilo. «Meglio se stai zitta fai più bella figura», ha scritto una fan. E ancora: «Avete fatto una pessima figura. Se vuoi un consiglio non fatevi vedere e sentire per un po' e magari la gente dimentica».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA