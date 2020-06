La Megxit era stata già decisa prima delle nozze: « Harry era troppo infelice e voleva cambiare»

Laera previstatraSembra quindi che la separazione del principe e della moglie dalla famiglia reale non sia stata una scelta presa in modo improvviso, ma frutto di un lungo riflettere da parte della coppiaA raccontarlo è il Daily Mail che spiega come la scelta i due l'avrebbero presa già prima di sposarsi. La scissione ufficiale è poi avvenuta nel mese di marzo, quando i Sussex hanno scelto di allontanarsi e trasferirsi prima in Canada, ora in America. La coppia vive a Los Angeles ormai da diverse settimane insieme al figlio Archie, e da molto non vanno in Ighilterra “Harry e Meghan hanno apertamente parlato di prendere una direzione diversa ben prima del maggio 2018”, ha spiegato il giornale.Sembra anche che la colpa dell'allontanamento non sia stata di Meghan. Il principe, da sempre noto per la sua natura ribelle avrebbe ricevuto la spinta necessaria a prendere la decisione dopo aver conosciuto l'attrice americana, ma pare che già da tempo avesse preso la decisione.