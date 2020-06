di Stefania Cigarini

Il principe Filippo

, alla faccia di chi gli vuole male - ovvero i ripetuti rumors sul suo avvenuto decesso durante l'emergenza Covid - oggi 10 giugno 2020 compie la bellezza die lo fa postando una immagine con la regina del suo cuore e del Regno Unito:La foto li ritrae insieme, nel cortile del castello didove entrambi vivono dall'inizio del lockdown pandemico. Lei veste un caratteristico ed impeccabile abito a fiori dai toni pastello die la spilla con il diamante Cullinan V, uno dei gioielli della Corona da 63 carati. Lui èelegantissimo in blazer blu e cravatta regimental (è stato un affascinante ufficiale di Marina, d'altronde). Sono quasiche separano la foto del loro matrimonio (20 novembre 1947) da quella attuale: un sodalizio ferreo - persino più lungo della reggenza record della Regina: 68 anni e passa, visto che lei, a 94 scoccati, non ha alcuna intenzione di abdicare nei confronti del figlioDue rocce, insomma, la foto - rilasciata ufficialmente sul sito theroyalfamily.uk - è serena e rassicurante, e rappresenta un potente messaggio in un momento così difficoltoso per il mondo a causa della pandemia. Nulla ha potuto scalfire la loro unione, né la tragica morte di; né lo scandalo sessuale legato al terzogenito Andrea e alla cerchia di; né l'uscita dal clan reale di. Il post, manco a dirlo, è stato ripostato quasi subito dall'amato nipotee dalla moglie, gli unici che sembra possano avere la caratura per eguagliare in popolarità la celebre coppia reale.Lui è stato un padre forse troppo rigido, soprattutto nei confronti del primogenito , destinato a diventare re: ma evidentemente ha trasmesso amore, tanto che proprioin una recente intervista a Sky News sul post pandemia, ha detto: «Sento terribilmente la mancanza di mio padre Filippo e dei miei nipoti»Come festeggeranno gli inossidabili piccioncini? Finalmente come avrebbero voluto da una vita, probabilmente: da soli (causa lockdown) e con a, spiffferano i media britannici.