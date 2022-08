Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio lampo? Tutta la verità sulle voci social

A tre settimane dal matrimonio che ha commosso i fan, la relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è già un giallo. Per gli amanti del gossip, infatti, i due starebbero già vivendo una (presunta) crisi e sarebbero pronti a un divorzio lampo. La notizia è subito diventata virale sui social di tutto il mondo, ma è davvero così?

Il gossip sulla coppia

cioè Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno fatto tutto questo cinema con paparazzate in ogni dove e luna di miele a Parigi e poi si sono mollati tre settimane dopo il matrimonio vi prego pic.twitter.com/nchbcuL4ld — lu (@drvnkonIove) August 7, 2022

Il web ne è certo: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono durati solo tre settimane. Dopo che l'ex marito di JLo, lo chef cubano Ojani Noa, ha dichiarato che secondo lui la coppia non durerà molto è bastato poco a far scattare la scintilla dei fan di una coppia che ha fatto trionfare l'amore su tutto, dopo anni di lontanza. E la scintilla è stato un articolo di Hollywood Life che ha parlato del loro agosto distanti, dopo la luna di miele a Parigi. I due staranno distanti per motivi di lavoro, con l'attore che è rientrato a Los Angeles e la popstar che si è trattenuta in Europa, pochi giorni fa, infatti era a Capri. Ma l'articolo è chiaro: staranno distanti per motivi di lavoro, non certo perché il loro rapporto è già in crisi.

La verità

La coppia non ha mai detto di essersi separata e anche l'articolo da cui è partita la giostra di indiscrezioni e milioni di battute su Twitter, non parlava affatto della fine della loro love story. Nessun matrimonio lampo, dunque, finiti gli impegni lavorativi i «Bennifer» torneranno a vivere il loro amore, che è sopravvissuto a cose ben peggiori di un mese di distanza.

