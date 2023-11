Ilary Blasi, la reazione di Totti dopo le accuse in "Unica": ha lasciato l'Italia (ma senza Noemi Bocchi)

di Cristina Siciliano

Nei giorni in cui su Netflix ha visto la luce l'attesissimo documentario sulla sua vita con i suoi primi unici virgolettati sul divorzio, Ilary Blasi è volata a New York con il fidanzato Bastian Muller.

La conduttrice ha scelto di raccontare a tutti la sua versione dei fatti in merito al suo matrimonio con Francesco Totti e soprattutto sulla fine, capitoli tradimenti e Noemi Bocchi compresi.

A tale proposito molti fan sui social si chiedono: «Ma Totti?». Silenzio. Solo ed esclusivamente silenzio. Chiaro che, in un monologo così non ci sia spazio per la versione di Totti ma, stando alle ultime indiscrezione, l'ex calciatore è in viaggio per alcuni impegni con ex calciatori.

La reazione di Totti e Noemi

Tutto tace. Per Noemi e Totti il silenzio e la fuga sembra essere la loro arma per sfuggire al gossip. Tuttavia, sembrerebbe che i due si trovino in posti differenti. Noemi Bocchi si sta godendo qualche giorno di relax e riposo in un hotel con piscina da sogno grazie a Quellenhof Luxury Resorts insieme all'amica Federica Screpanti.

Ilary Blasi, la figlia Isabel e la cugina (acquisita) Giorgia le "complici": «Così mi hanno aiutato a scoprire Totti e Noemi»

Le parole di Ilary Blasi

«Non ricordo grandi litigate con lui in vent'anni - ha raccontato Ilary nel docufilm Unica -. Facevamo se**o regolarmente, forse anche più rispetto ad una coppia che sta insieme da 20 anni. Poi inizia un periodo e i nostri incontri erano sporadici. All'inizio osservavo, poi chiedo ma lui non mi dà risposte. Le nostre giornate passavano e siamo arrivate a dicembre».

La showgirl ha continuato: «A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?. In quel periodo era cominciata a circolare la notizia della relazione con Noemi Bocchi. Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano».

