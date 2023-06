Gravidanza in casa Blasi: il dolce annuncio sui social fa impazzire i fan

di Redazione web

Dolce attesa in casa Blasi e grande emozione per il nuovo annuncio. Si tratta della sorella di Ilary Blasi, 32 anni, che sui social comunica ai fan la tenera novità. Professionista nel campo sanitario degli studi visivi (ortottista), Melory Blasi ha pubblicato un video in cui compare con Tiziano Panicci, con cui è sposata da luglio 2017, in compagnia della loro piccola Jolie, nata il 25 aprile del 2021.

Baci, teneri abbracci tra i due genitori e la loro bambina, poi il cuore disegnato su un foglio. I fan contentissimi la inondano di auguri e si aspettano aggiornamenti sulla gravidanza della sorella minore della famiglia Blasi.

Melory Blasi e l'annuncio social

Melory Blasi e Tiziano Panicci in dolce attesa. La comunicazione arriva su Instagram su cui la sorella di Ilary Blasi ha pubblicato un video in cui si vede la piccola Jolie disegnare un cuore colorato di rosso su un foglio. Poi lo affida nelle mani del papà che prontamente lo ritaglia e glielo restituisce, corre tra le braccia della mamma in dolce attesa e lo poggia delicatamente sul pancino.

I tre si abbracciano emozionati e contenti per la gravidanza bis della sorella minore di Ilary Blasi. Sotto al video poi Melory Blasi scrive ai fan: «Abbiamo qualcosa da condividere con voi. #maternita #annunciogravidanza».

L'affetto dei fan

È ancora presto per sapere se l'annuncio arriva al terzo mese, come solitamente accade per le neomamme che aspettano l'ufficialità della notizia prima di comunicarla ad altre persone.

A commentare la notizia anche Martina Sebastiani, ex protagonista di Temptation Island, che scrive: «Auguriii!». E, ancora, la compagna del cantante Stash, Giulia Belmonte che commenta: «Che meraviglia! Tanti auguri di cuore!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 15:11

