Giulia De Lellis e il pancino sospetto. Gravidanza in arrivo? Lei risponde ai fan: «Non lo nego... sarei carina?»

Un passato in televisione, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice e come ex concorrente del GfVip. Lei è Giulia De Lellis, oggi nota influencer, che nell'ultimo periodo ha anche lanciato una linea di skincare adatta a chi soffre di acne.

L'influencer, amatissima dai suoi fan, nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories una sua foto che ha insospettito i follower. L'immagine si presenta con Giulia De Lellis mentre si specchia lateralmente per mostrare il gonfiore della sua pancia. «Gravidanza in arrivo?», si chiedono i fan. Lei ha voluto spiegare tutto nel dettaglio per fare maggiore chiarezza sulla situazione.

«Pancia gonfia. Sembro incinta ma non lo sono e questa volta non ho mangiato troppo glutine giuro - ha scritto Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories. Non nego di ironizzare e o immaginare una gravidanza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 11:39

