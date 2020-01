Oroscopo di Paolo Fox weekend

Venerdì 31 Gennaio 2020, 18:27

La paura delcontinua a diffondersi in Italia enon manca all’appello. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, gieffina e influencer, oltre che attuale fidanzata di Andrea Iannone, ha postato un video social in cui sottolinea le sue misure di sicurezza precauzionali.Giulia infatti ha raccomandato di indossare sempre la mascherina, soprattutto in luoghi ad alto rischio come gli aeroporti. Proprio sulle stories di Instagram appare con la bocca coperta per il pura del contagio: “Non si trovano più di nessun tipo – ha spiegato - neanche quelle leggere. Meglio queste che nulla, volevo anche i guanti”.Tanta prudenza è data anche dalla sua ipocondria e Giulia se ne scusa: “Sono un super ansiosa, sarà anche un esempio sbagliato in questi giorni, in questi momenti quando succedono queste cose, mi dispiace ma io sono veramente ipocondriaca. Capitemi, scusatemi”.