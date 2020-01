Oroscopo del week end di Paolo Fox: recupero in amore per lo Scorpione, problemi sul lavoro per il Capricorno

Venerdì 31 Gennaio 2020, 12:43

La settimana è quasi finita e con lei anche il mese di Gennaio. Come sarà ilper i vari segni zodiacali? Come ogni settimanafa le previsioni per tutti gli elementi dello zodiaco, dall'amore al lavoro, fino alla fortuna. EccoL'amore fa dimenticare gli altri problemi. Ci sono dei pensieri per quanto riguarda il lavoro e alcuni progetti non vanno come sperato. Vanno riviste alcune cose.Le stelle vi permettono di fare richieste e avere buone risposte, cercate di approfittarne. Siate diplomatici sul lavoro e il successo arriverà.. Cercate di evitare conflitti e tensioni. Giove non è più in opposizione e non ci sono più ostacoli sul lavoro.Sono giornate nervose che potrebbero portare a dei contrasti sul posto di lavoro. Alcuni problemi si trascinano da tempo e si riversano anche sulla coppia dove nascono dissapori. Cercate di risolverli.Week end pieno di energia: la luna favorevole aiuta il lavoro, approfittatene per fissare incontri importanti. Occhio alle spese, in questo periodo state esagerando.Buon periodo per l'amore dove inizia una fase di recupero per passione e eros. Sul lavoro potete fare progetti per il futuro, raramente sbaglierete.Cautela nei rapporti con gli altri nel fine settimana, provate a farvi scivolare addosso le cose. Sul lavoro cercate maggiori stimoli, ma dovete essere voi a prendere in mano le redini della situazione.. Week end positivo per l'amore e per risolvere questioni amorose. Se qualcuno vi interessa è il momento per farvi avanti. Buone prospettive sul lavoro se prendete le giuste iniziative in questo periodo.. Bene l’amore grazie a Luna e Marte favorevoli: eventuali problemi si risolvono nei prossimi giorni. Sul lavoro a breve ci potranno essere novità e cambiamenti.Fine settimana sottotono in amore, se dovete affrontare delle questioni parlate chiaro. Sul lavoro state attraversando un momento di stasi, ma solo perché vi ostinate a fare tutto da soli.Siete un po' agitati in questo week end, avete molti pensieri per la testa. Cercate di recuperare dei soldi se ci sono stati ritardi nei pagamenti.Bene l'amore per il fine settimana che vi permette di pensare a dei progetti di coppia. Attenzione sul lavoro, il nervosismo potrebbe causare problemi.