Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo sotto lo stesso tetto: l'indiscrezione choc

La loro separazione ha tenuto banco un'estate intera. E adesso che il momento del divorzio è sempre più vicino, arriva un'indiscrezione choc che sta mandando in tilt il mondo del gossip. Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, gira che ti rigira li ritroviamo sempre lì, insieme. I due, infatti, sarebbero sotto lo stesso tetto, in attesa di separarsi definitivamente.

Insieme nella mega villa dell'Eur

I rumors e le indiscrezioni su Totti e Ilary Blasi si sono sprecati in questa estate bollente. E dopo mesi di lontananza, vissuti in vacanza, i due starebbero vivendo insieme in attesa delle carte per il divorzio. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati a Roma nella villa di famiglia a dividersi gli spazi. Stanno vivendo sotto lo stesso (spaziosissimo) tetto. Con 25 stanze a disposizione, nella mega villa all'Eur, non è nemmeno troppo difficile evitare incontri indesiderati. I tre figli Cristian, Chanel e Isabel sono pronti a ricominciare gli impegni scolastici (la più piccola ha iniziato la scuola primaria) e i genitori devono arrivare a un accordo. L'ex Pupone ha ingaggiato l’avvocato matrimonialista milanese Annamaria Bernardini De Pace, la Blasi dal canto suo ha risposto schierando Alessandro Simeone.

La crisi tra i due

Secondo quanto ricostruito, pare che la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi duri da tempo, si parla addirittura di un anno. Un anno in cui Ilary andava avanti e indietro tra Roma e Milano per lavorare in tv e lui gestiva i figli nella Capitale tra malumori reciproci e problemi. Proprio durante questa fase della vita di coppia, l’ex calciatore ha conosciuto Noemi Bocchi. E in poco tempo la situazione è degenerata anche a causa del gossip e dei paparazzi che hanno «pizzicato» i due insieme.

Le vacanze divise e il ritorno insieme

Durante l’estate la crisi è esplosa, Francesco Totti è stato paparazzato con la sua nuova fiamma e Ilary Blasi ha scelto di tornare velocemente alla vita da single, mostrandosi sui social in tutto il suo splendore. Tra storie e post su Instagram, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha fatto impazzire i suoi milioni di fan tornando a mostrare il suo lato più sexy. E proprio questa evoluzione social della sua ex moglie, pare, non sia piaciuta a Francesco Totti che avrebbe preferito mantenere un profilo molto più basso. Per lui, infatti, solo le foto dei paparazzi hanno interrotto sporadicamente il suo silenzio. Ma in particolare non avrebbe digerito le immagini di Ilary insieme alla figlia Isabel nel suo primo giorno di scuola, dove era presente solo la mamma a causa degli impegni di lavoro del papà. Una sottolineatura che avrebbe mandato su tutte le furie l'ex campione giallorosso. L'estate, insomma, è stata rovente, ma l'autunno si preannuncia ancora più caldo, visto anche che in questo periodo i due dovranno condividere lo (spaziosissimo) stesso tetto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 11:41

