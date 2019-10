Belen alle Maldive, un hater commenta: «Vai a lavorare». La sua risposta è eccezionale

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chefaccia una vita agiata, grazie al suo lavoro in tv e da modella, è fuori ogni dubbio: lo dimostrano le sue foto sul suo profilo Instagram, negli ultimi giorni scattate alle Maldive, dove la showgirl argentina si trova in vacanza con il marito. Ma come sempre accade sui social, c'è qualcuno a cui non sta bene: «Vai a lavorare», le ha scritto infatti un hater tra i commenti.Lei però, certamente abituata ad essere attaccata, criticata o peggio insultata sul web, stavolta non se l'è tenuta e ha prontamente replicato, ironica: «Lo faccio da quando avevo 16 anni patatino bello mio». La foto, in bianco e nero, la ritraeva su una spiaggia, ricoperta di sabbia e sexy come sempre, con una frase romantica che esprime felicità: la felicità di trovarsi in vacanza con il suo Stefano. E al diavolo gli haters.