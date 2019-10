Belen e Stefano alle Maldive, un "papà d'eccezione" si prende cura di Santiago. Ecco di chi si tratta

Martedì 22 Ottobre 2019, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La showgirl argentina e il conduttore di Stasera tutto è possibile sono volati alle Maldive per qualche giorno di romantico relax. I due piccioncini documentano la loro vacanza d'amore con foto e video. Ma con chi è rimasto il piccolo Santiago?Il figlioletto di Belen e Stefano è nelle mano di un "papà d'eccezione"., come testimonia nella stories di. Prima giocano insieme in casa, poi shopping e un giro per Milano.Belen e Stefano possono continuare a godersi tranquilla la loro luna di miele.