Antonella Clerici, teneri auguri di buon compleanno alla figlia Maelle: «Amore mio infinito»

Maelle, la figlia che Antonella Clerici ha avuto dall'ex compagno Eddy Martens, è cresciuta: oggi 21 febbraio ha compiuto 15 anni. La conduttrice televisiva nonostante sia presissima con la trasmissione quotidiana È sempre mezzogiorno ha trovato un po' di tempo per organizzare una piccola sorpresa alla sua Maelle: un video con alcune foto che ritraggono la 15enne ancora piccola con il ciuccio in bocca fino agli ultimi selfie di oggi. Come sottofondo non poteva mancare la canzone "A modo tuo" di Elisa.

Antonella Clerici e la figlia Maelle

Antonella Clerici con il video ha cercato di documentare i momenti felici insieme alla piccola (ormai donnina) di casa, Maelle, dove si nota ancora di più la somiglianza tra le due. «Istanti di vita.

Chi è Maelle

Nata il 21 febbraio del 2009, Maelle è la figlia di Antonella Clerici e del ballerino Eddy Martens, da cui la conduttrice si è separata non molto tempo dopo. Maelle è iscritta al liceo classico di Novi per l'orgoglio di mamma. Antonella Clerici e sua figlia sono molto legate, come si percepisce anche dalle caption dei post Instagram che documentano le loro vacanze.

