Chiara Ferragni e le sfilate della Milano Fashion Week, giallo sulla presenza: cosa è successo oggi

Chiara Ferragni e le sfilate della Milano Fashion Week: è l'ospite più attesa. Ci sarà o non ci sarà per seguire da vicino le passerelle dalla moda milanese? La domanda rimbalza di sfilata in sfilata. Oggi la città ha vissuto la prima vera giornata della Fashion Week ed ecco cosa è successo realmente. L'imprenditrice digitale dal 2023, tra l'altro, fa parte del Comitato consultivo di Camera della moda fashion trust. Tantissimi i vip ospiti delle case di moda in passerella, ma Chiara c'era o no? Ecco cosa sappiamo.