Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez? Il retroscena: «Lui è protetto, nessuno prova a stanarlo»

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci riguardanti una presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L'attenzione è stata attratta soprattutto dalla presenza di Belen insieme a Elio Lorenzoni, un imprenditore con cui sembrava avesse un rapporto speciale. Tuttavia, sembra che questa situazione sia stata fraintesa.

Belen Rodriguez ed Elio, l'entourage della showgirl smentisce tutto: «È solo un amico di lunga data»

Belen e Elio non sono una coppia

Secondo quanto riportato da Roberto Alessi di Novella2000, Belen ed Elio non formano una coppia, ma sono semplicemente amici da dieci anni.

Alessi sostiene anche che Belen sia attualmente «casta come un giglio». Il giornalista ha anche affrontato il tema degli presunti tradimenti di Stefano De Martino, rivelando che spesso si sono sentite voci su di lui, ma senza mai avere prove concrete come foto o paparazzate. E Stefano? «Lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela, mi dicono. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque», ha detto il giornalista.

