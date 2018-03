Il bimbo nella valigia del papà simbolo della tragedia dei civili a Ghouta

Strage di bambini nella Ghouta: 80 morti e 300 feriti nei bombardamenti

Un esodo gigantesco. Impossibile dire in quanti si siano messi in cammino per uscire dalla, il sobborgo a est di Damasco inassediato dal regime di Bashar al-Assad e controllato dai ribelli dal 2012. L'Unicef ha messo a punto piani per rispondere alle loro esigenze.''Abbiamo lavorato e stiamo progettando di dare una risposta alle persone che vengono evacuate e soprattutto di fornire un riparo e un'assistenza di emergenza'', ha spiegato la portavoce Marixie Mercado nel corso di un briefing delle Nazioni Unite a Ginevra. ''I nostri piani di risposta copriranno fino a 50mila persone'', ha aggiunto. Tra loro anche il piccolo, fotografato mentre dorme nella valigia del padre in fuga dalla città.Le famiglie continuano a uscire dalorientale, in migliaia sono arrivati nel rifugio di Harjeleh, già intorno alle 5 di questa mattina. Al momento, si stanno redistribuendo gli sfollati in quattro rifugi collettivi. L'Unicef sta già fornendo supporto dall'inizio dell'evacuazione, l'11 marzo, in tre rifugi e raggiungerà il quarto domani, con aiuti d'emergenza, fra cui acqua, pannolini e un kit per lavarsi.Soltanto oggi sono 80 i civili, uccisi nel corso dei raid, sferrati da caccia governativi e dagli alleati russi sull'enclave sotto assedio della Goutha orientale, alle porte di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo il quale l'attacco che ha fatto più vittime, a opera dei caccia russi, è stato condotto sulla città di Kafr Batna, dove almeno 46 civili sono rimasti uccisi. "Si tratta di un altro massacro e il mondo resta in silenzio", ha dichiarato Rami Abdel Rahman, a capo dell'Osservatorio con sede a Londra, alla Dpa.