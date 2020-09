Arriva il WC inclinato di 13° per aumentare la produttività in ufficio: impossibile stare seduti per più di 5 minuti FOTO

Il designer britannico Mahabir Gill ha creato un WC '' scomodo '' con inclinazione di 13° per aumentare la produttività. È impossibile sedersi per più di 5 minuti a causa della crescente pressione sulle gambe. Aiuterà le persone a trascorrere meno tempo in pausa. pic.twitter.com/ifFrhf90kz — Matteo. (@StraniFatti) September 20, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanell'orario di lavoro. Potrebbe prendere piede l'idea diper rendere difficoltoso sostare nella toilette, con l'obiettivo di aumentare la produttività in ufficio. Il progetto appartiene aled è stato approvato lo scorso dicembre dallaL'immagine del water con il sedile pendente di 13 gradi sta facendo il giro dei social riportando alla memoria le abitudini pre-Covid e pre-smartworking.Gli stessi creatori promettono cheseduti bastano e avanzano perché il Wc è talmente scomodo da far rinunciare a qualsiasi lettura. Dando per scontata la possibilità di sedersi in sicurezza, in molti approfittano della pausa bagno per rilassarsi, pensare e armeggiare con il proprio smarthpone. Abitudini fortemente osteggiate da datori di lavoro inflessibili e ora difficili da mettere in atto.Conla pressione sulle gambe è crescente e spinge a terminare nel più breve tempo possibile. Chi soffre di stipsi, per esempio, potrebbe preferire tornare a casa.Come rassicura, fondatore di StandardToilet, l’azienda che ha creato il nuovo WC, non c'è alcun problema per la salute.Il designer e ingegnere ha raccontato di aver avuto l'idea dopo quarant'anni spesi a beccare lavoratori letteralmente addormentati sul water e a fare interminabili file al bagno.Loè già in vendita nelcon un prezzo tra 150 e 500 sterline e diverse aziende sarebbero in trattativa per l'installazione.