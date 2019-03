Blitz dei vegani nel ristorante stellato, lo chef mostra due anatre morte: «Sono buonissime»

Nel Regno Unito, lo chef di un ristorante stellato ha avuto una reazione controversa nei riguardi di un gruppo di vegani attivisti, che hanno fatto irruzione nel suo locale, lamentando la preparazione di foie gras, come riporta il Daily Mail.











I membri del gruppo Direct Action Everywhere (DXE), si sono dati appuntamento nell'esclusivo ristorante londinese per la dimostrazione, tuttavia, la protesta è stata interrotta dallo chef Clément Leroy, che ha lasciato per pochi minuti i fornelli per confrontarsi con i manifestanti, ai quali a mostrato con il sorriso due anatre morte. Lo chef ha esclamato «sono così belle» e «un buon ingrediente», mentre il coro degli attivisti ha risposto «Non è cibo, è violenza» e «hai del sangue nelle tue mani».



Uno dei manifestanti ha dichiarato che il cuoco «sembrava essere orgoglioso della sua crudeltà».



Il foie gras è una ricetta ottenuta con il fegato di anatra o di oca che sono state sovralimentate attraverso un processo di ingrasso forzato. Allo stato attuale, la produzione di foie gras è vietata in più di 15 paesi.