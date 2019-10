Usa, sparatoria in un bar di Kansas City: quattro morti. Caccia a due uomini

Uno degli scenari è che i due uomini fossero prima dentro il bar e, quando è successo qualcosa, sono usciti e quindi sono tornati cominciando a sparare

Domenica 6 Ottobre 2019, 21:09

, ora ricercati dalla polizia: è questo il bilancio di una, l'ennesima negli, avvenuta in un bar dila scorsa notte. Le vittime, tutte di origini ispaniche, avevano un'età compresa tra i 20 e i 50 anni e avrebbero avuto una lite con i loro assassini.La sparatoria è avvenuta all'interno del, dove in quel momento si trovavano circa 40 persone. Prima è scoppiata la lite tra alcuni avventori, poi due di loro sono usciti e rientrati con una, iniziando a sparare all'impazzata. Durante la sparatoria sono rimaste ferite anche altre cinque persone, poi trasportate in ospedale.Tom Tomasic, portavoce della polizia di, ha spiegato: «Non pensiamo che sia stata una sparatoria casuale, crediamo sia stato un incidente isolato e che i sospetti non spareranno ancora.». La polizia, poi, ha escluso il movente razziale della follia omicida dei due uomini ancora in fuga.