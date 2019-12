Uccide l'uomo che tenta di stuprare la figlia 16enne in un bagno pubblico: condannato

Sorprende uno sconosciuto in casa a stuprare la moglie incinta e lo uccide a colpi di machete

Domenica 15 Dicembre 2019, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hal'uomo che si stavain cuiper stuprarla ed è stato condannato. Melvin Harris ha colpito a pugni e calci il 27enne Leon Leevon Armstrong,dopo averlo sorpreso mentre provava ad entrare nel bagno dove si trovava la figlia di 16 anni.I fatti si sono svolti in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona. La ragazza era andata in bagno e il padre era rimasto fuori ad attenderla. Quando il 40enne ha visto la figlia precipitarsi fuori, visibilmente turbata, gli è stato raccontato che un uomo aveva provato ad entrare mentre lei era in bagno. La 16enne ha descritto il suo aggressore e il padre si è messo sulle sue tracce.Nel parcheggio del centro commerciale il 40enne ha bloccato il 27enne e ha iniziato a picchiarlo, tanto forte da ucciderlo a mani nude. I presenti, come riporta anche il Daily Mail , hanno chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati per il giovane era troppo tardi. Il papà della piccola è stato condannato a 8 anni di carcere dopo aver ammesso di aver ucciso l'uomo per difendere la figlia.