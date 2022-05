Trova il fidanzato nudo a letto con la figlia di 7 anni: mamma lo insegue e investe mentre tenta la fuga

Ha investito il fidanzato dopo averlo trovato nudo a letto con la figlia di 7 anni. E’ successo nel Texas dove una donna rientrata in casa ha scoperto il partner disteso senza vestiti vicino alla bambina. La mamma ha immediatamente chiamato la polizia chiedendo l’intervento di una pattuglia: «Sbrigatevi sta scappando» ha supplicato durante la telefonata al numero d’emergenza. L’operatore ha raccolto la denuncia choc e ascoltato la mamma che urlava contro il pedofilo «cosa le stai facendo?» riporta Kcbd, affiliato alla Nbc. Una volta dato l’allarme l’operatore è rimasto al telefono con la donna chiedendole alcune informazioni tra cui se l’uomo fosse il suo partner. «Dovrebbe esserlo, ma sbrigatevi o lo uccido. Lo uccido, cazzo», avrebbe detto la donna che ha seguito l’uomo mentre fuggiva a piedi.

Durante l'inseguimento la mamma dall’auto dava informazioni sugli spostamenti per permettere alla polizia di raggiungerlo e arrestarlo. Ad un certo punto l’agente al telefono ha sentito un colpo mentre la donna chiedeva l’intervento anche di un’ambulanza. Lo aveva investito? «Sì, è saltato proprio davanti alla mia macchina» ha detto la donna che poi ha chiuso la comunicazione e non ha risposto alle successive chiamate. La telefonata risale all’8 agosto 2021. Gli investigatori però, secondo i media locali riporta il Mirror, non sono stati incaricati del caso fino a marzo 2022. Ad aprile, l’uomo avrebbe detto alla polizia di essere innocente ammettendo però di non aver partecipato agli incontri programmati con la polizia. Lo scorso 3 maggio è stato emesso un mandato di arresto e l'uomo accusato di violenza sessuale su una bambina, è stato portato nel centro di detenzione della contea di Lubbock.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 23:04

