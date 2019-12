Somalia, autobomba esplode a Mogadiscio: almeno 73 morti e 30 feriti

Sale ancora il bilancio dell'attacco con autobomba che stamani ha insanguinato la capitale somala Mogadiscio. Le ultime notizie confermate alla Dpa dal Capo dell'ospedale di Medina, Mohamed Yusuf parlano di 73 morti. Intanto i media ufficiali turchi confermano che ci sono due cittadini della Turchia tra le vittime dell'attentato. L'attacco non è stato sinora rivendicato.



Sinora l'attacco non è stato rivendicato. Secondo la ricostruzione del portavoce del governo, Ismael Mukhtar Omar, un attentatore suicida al volante di un'autobomba è entrato in azione vicino a un checkpoint lungo Afgoye Road alla periferia di Mogadiscio. «Posso confermare che sono morte più di 25 persone», ha detto Omar alla Xinhua.

Sabato 28 Dicembre 2019

