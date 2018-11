Soldato infetto da HIV accusato di aver stuprato oltre 70 ragazzini

Terrorismo a Melbourne, accoltella a morte passante prima di essere ucciso L'Isis rivendica

Aveva adescato sul web almeno una settantina di, per poidi loro minacciando di. Con quest'accusa, un, affetto da, è statoin La vicenda è raccontata dalla Associated Press : la polizia ha arrestato il, accusato di aver usatoe un'in modo da ottenere la fiducia delle vittime. Successivamente, il sergente, si sarebbe fatto inviare foto di nudo dagli adolescenti e avrebbe concordato degli appuntamenti. Quando però i giovanissimi si accorgevano che le foto non erano reali, inizialmente si rifiutavano di concedersi, ma poi si vedevano costretti dietro ildi pubblicare online quelle foto intime.Ledel militare hanno un'. Finora, quelle accertate sono una settantina, ma gli inquirenti fanno sapere di essere impegnati in ulteriori indagini, perché molti adolescenti potrebbero non aver mai trovato il coraggio di denunciare. Sono ben sei le accuse nei confronti del sergente maggiore: la più grave, quella di sesso con minori di 15 anni senza il consenso, potrebbe portare ad una pena fino a 20 anni di reclusione.