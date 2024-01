Studenti usano gli specchi dei bagni per registrare video social, la scuola li rimuove: ​«Ci andavano 7 o 8 volte al giorno»

di Redazione Web

Una scuola ha adottato una misura alquanto particolare per evitare la distrazione dei suoi studenti, vale a dire la rimozione degli specchi dai bagni. La decisione è stata presa da un istituto del North Carolina, negli Stati Uniti, ed è la conseguenza della tendenza dei ragazzi di usare i bagni sette o otto volte al giorno, anche durante le lezioni, per registrare video davanti agli specchi da pubblicare su TikTok.

La decisione della scuola

Come riporta il DailyMail, lo staff della scuola ha notato il continuo viavai degli studenti e per mettere un freno al fenomeno è stata presa la decisione di rimuovere gli specchi.

Inoltre, la scuola ha deciso di introdurre lo "Smart Pass", vale a dire un sistema digitale che permette agli studenti di registrare il loro ingresso e la loro uscita dalle aule. Si tratta di un sistema che non comporta costi aggiuntivi dato che utilizza un software già esistente. I genitori e gli utenti sui social hanno espresso la loro approvazione per le misure, facendo notare che ci sono troppe distrazioni per gli studenti della scuola media.

La mamma di un 12enne ha scritto: «Sono l'unico genitore "cattivo" di un ragazzo di scuola media che non gli ha permesso di avere uno smartphone?». Infatti, specifica, il ragazzo ha un semplice Nokia, il che «ha evitato diversi problemi. Perché a quell'età dovrebbe aver bisogno di altro che non sia fare una chiamata di emergenza quando è a scuola?».

Qualcun altro ha commentato: «Non dico che non debbano avere un telefono, ma dovrebbe essere considerato un premio, un privilegio. Si dà loro uno smartphone quando tornano a casa da scuola, come premio per aver lavorato duramente. Problema risolto». Poi, c'è chi propone una soluzione alternativa alla rimozione degli specchi: «Un insegnante che conosco ritira il telefono prima che vadano in bagno e glielo ridà quando tornano».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 11:46

