Russia, i droni ucraini colpiscono una raffineria a Tuapse: l'incendio nella notte

I servizi segreti ucraini, la Sbu, rivendicano di aver attaccato nella notte una raffineria di petrolio a Tuapse, in Russia. Lo riporta Rbc Ukraine. Secondo fonti della Sbu, i droni hanno attaccato la raffineria russa e dopo due potenti esplosioni è scoppiato un incendio su larga scala.

«L'unità di aspirazione era in fiamme. Secondo le prime informazioni, non ci sono state né vittime né feriti», ha dichiarato Sergei Boiko, capo del distretto della città. Diverse infrastrutture energetiche sono state colpite in Russia da sospetti droni ucraini nelle ultime settimane. La raffineria produce nafta e combustibili destinati a Turchia, Cina, Malesia e Singapore con una capacità di produrre 240mila barili al giorno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 12:50

