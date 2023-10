«Ho sorpreso il mio ragazzo a flirtare con una ragazza sexy, poi ho capito la verità»: la sorpresa choc

di Redazione web

Hai mai controllato il cellulare del tuo partner? Sarà capitato almeno una volta, a chiunque, di pensare a cosa potrebbe trovare se tenesse tra le mani il telefono della propria fidanzata o del proprio marito. Ma si è anche disposti ad accettarne le conseguenze? Una donna è scoppiata in lacrime sui social dopo aver scoperto che il suo ragazzo la tradiva nei messaggi di Instagram. Poi, però, una rivelazione choc: non era come sembrava.





La scoperta choc

Si trattava infatti di un account di sex bot, qualcosa che in genere comporta una foto di una donna sexy seminuda, con Url poco affidabili nella biografia che rimandano a siti porno falsi creati per rubare informazioni personali. Anche se questo non le ha impedito di essere arrabbiata per la cosa, i suoi amici non hanno potuto resistere e hanno deciso di prendere in giro la bizzarra situazione.



La ragazza, sui social, infatti, ha condiviso la reazione degli amici pubblicando gli screen di ciò che le hanno scritto: foto modificate del fidanzato con robot femminili o ancora frasi del tipo «Ti tradisce con 'Alexa'».

