Ragazzina in carrozzina torna a camminare: poi l'incidente choc. «Ora è di nuovo paralizzata»

Nonostante le previsioni dei medici non aveva mai smesso di crederci ed era tornata a camminare:, una ragazzina di 16 anni con la passione per il calcio (giocava in porta) deve però fare i conti con un nuovo, tragico dramma. Proprio dopo l’ultima seduta di fisioterapia,, ha avuto un incidente d’auto ed è rimasta di nuovo paralizzata.Lo raccontano oggi i media britannici,. A luglio dell’anno scorso Jade cadde dalla sedia battendo la testa: il sintomo di un disturbo neurologico funzionale (FND), diagnosticatole dai medici,e che prevedeva una riabilitazione fisica intensiva e molto costosa. Ma lei non ha mai smesso di crederci: dopo sette mesi e quasi 15mila sterline spese in cure, Jade è incredibilmente tornata a. Alcuni video mostrano la ragazza che cammina tranquillamente, balla, fa persino jogging su un tapis roulant.La suaun incidente stradale l’ha inchiodata nuovamente ad un letto d’ospedale. Fa male anche sapere la causa dello schianto: colpa del guidatore di un’altra auto, che stava mangiando dei popcorn e ne stava raccogliendo un paio dal tappetino della vettura, quando ha perso il controllo della stessa causando un frontale con la macchina su cui viaggiavano