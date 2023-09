Prof fa leggere il diario di Anna Frank a fumetti in classe ai bambini: licenziata

di Redazione web

Un'insegnante del Texas è stata licenziata, ma il motivo è davvero incredibile: la colpa è del diario di Anna Frank.

L'allontanamento è stato causato indirettamente proprio da una trasposizione a fumetti del celebre libro, che la docente aveva fatto leggere alla sua classe: i passaggi “incriminati” sarebbero quelli che descrivono nel dettaglio il momento in cui Anna Frank attraversa la pubertà.

I genitori degli alunni della scuola media dove lavorava l'insegnante, infatti, si sono immediatamente lamentati con i dirigenti scolastici, causando il licenziamento della docente.

Come riporta il Daily Mail, il testo non era stato approvato dal distretto scolastico. I dirigenti dell'istituto, una struttura privata, si sono rifiutati di commentare.

I retroscena

L'insegnante faceva parte del corpo docenti di un istituto privato, l'Hamshire-Fannett Independent School District, e il testo che aveva scelto era l'adattamento a fumetti del diario di Anna Frank.

Il testo, Anne Frank's Diary: The Graphic Adaptation, include brani in cui Anna Frank parla della sua pubertà. In altri passaggi, invece, il libro raffigura altri momenti in cui Anna Frank parla della sua sessualità, o esplora il proprio corpo.

È importante ricordare che molte versioni precedenti del celebre libro hanno scelto di omettere questi passaggi, che sono stati poi recuperati dall'autore di questo fumetto.

Il fumetto, scritto da Ari Folman, contiene le illustrazioni del figlio di un sopravvissuto alla Shoah, David Polonsky.

Roger Waters come un “Ss” sul palco glorifica il nazismo durante il concerto: indagato

Tommaso Zorzi, dal prof che gli diceva «sei utile come la Barbie di Anna Frank» alla tazza "Franzoni". Cosa ha detto

Le reazioni dei genitori

I genitori dei ragazzi, una volta appreso il contenuto esplicito del libro, hanno inondato di proteste i dirigenti dell'istituto, che sono stati costretti ad allontare l'insegnante.

La madre di uno dei ragazzi, Amy Manuel, ha commentato:«È già grave che i ragazzi debbano comprarlo, ma lei li obbliga a leggerlo ad alta voce.

L'insegnante, inizialmente, è stata allontanata solo momentaneamente dall'istituto; successivamente, però, i responsabili della scuola le hanno comunicato l'intenzione di sostituirla.

I precedenti

Non è la prima volta che il diario di Anna Frank causa controversie, specie negli Stati Uniti: lo scorso aprile, infatti, una libreria scolastica in Florida ha rimosso il testo dalla propria collezione, a causa delle lamentele di alcuni genitori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA